Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Kastamonu -Karabük kara yolu Çevlikköprü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. İ.M. idaresindeki otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada B.M., M.M. (6), S.Y.M. (5), M.E. ve İ.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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