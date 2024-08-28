9 İşçiye Mezar Olan İliç'te İşçi Kıyımına Devam: Yüzlerce Kişi Daha Çıkarılacak!

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen yığın liç kayması sonucu dokuz işçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra Anagold şirketi tarafından 187 işçi işten çıkarılmıştı. Anagold Madencilik'in ardından taşeron firma Çiftay da 440 işçiyi işten çıkarmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na resmi başvuru yaptı.

Bianet’te yer alan habere göre, madenciler işten çıkarıldıkları 19 Ağustos’tan bu yana hem maden ocağı hem de toplu işten çıkarmalara onay veren Türkiye Maden-İş sendikası önünde eylemler gerçekleştirdi.

Şirketten işçilere gönderilen bilgi notunda, “Maden sahamızda 188 gün önce meydana gelen elim olayın ardından, bu süreci en iyi yönetebilmek için tüm gücümüzle hep birlikte çalıştık. Bu zorlu süreçte gösterdiği özveri ve sabır için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ancak, üretim faaliyetlerimizin durdurulması ve belirsizliğin devam etmesi, bizleri istemediğimiz ama kaçınılmaz olan bazı zor kararlar almaya mecbur bıraktı” ifadeleri kullanılmıştı.

'BİRKAÇ MAAŞ VERİP KURTULAMAZ'

İşten çıkarmalara tepki gösteren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) ise yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“İliç’te 10 yılı aşkın süredir altın madenciliği yapan Anagold, madencilere ve İliç halkına olan sorumluluğundan birkaç ay maaş verip kurtulamaz. 9 işçinin ölümüne sebep olan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerindeki eksikliğin müsebbibi Anagold yönetimi, hem hukuken hem de fiili olarak katlanma yükümlülüğü altındadır. Anagold, İliç’in halkından ve doğasından öyle büyük bir servet biriktirmiştir ki verdiği sözleri tutması hem mümkündür hem de İliç’e borcudur.”