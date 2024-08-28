İhmal mi, İhlal mi? 'Ölüm Geçidi'nde 12 TIR Kazası!

Bakırköy’de dün sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki Marmaray Üst Geçidi’nde meydana gelen kazada TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Aynı yerde daha önce tam 11 kez meydana gelen kazaları akıllara getirdi. Kazalarda ‘bir ihmal mi var yoksa sürücü hatasından mı kaynaklanıyor?’ sorusu akıllara gelirken, uzman isimler meseleyi sürücü hatası olarak değerlendirdi.

Milliyet’ten Zeynep Dilara Akyürek’in haberine göre, aynı üst geçitte bu yıl içinde 3’üncü kaza olurken, geçmiş yıllarda da durum benzerdi. Kazalar 2018 yılında başlarken, 2019 yılında devrilen TIR 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 2022 yılında meydana gelen kazada ise TIR’ın dorsesi alt geçide çarptı ve yan şeritteki seyreden aracın sürücüsü yaralandı.

29 Nisan 2023’te Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. 23 Mayıs 2023’te bu kez TIR, Marmaray alt geçidine takıldı. Savrulan TIR dorsesi, aynı yöndeki otomobile çarptı ve TIR şoförü yaralandı. 1 Haziran 2023 tarihinde ise yine Rauf Orbay Caddesi’nde Florya istikametinde kaza yaşandığı haberi gelmişti. Mesut Ü. idaresindeki TIR, üst geçide çarpıp devrilmiş ve sürücü, kazayı yara almadan atlatmıştı. 2024 yılında ise aynı bölgede tam 3 kaza meydana geldi.

13 Mart 2024 tarihine gelindiğinde Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpan TIR, sol tarafında seyreden otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobildeki Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybederken, aynı TIR’ın 5 yıl önce aynı yerde yine devrildiği ortaya çıkmıştı.

İHMAL Mİ KURAL İHLALİ Mİ?

Birçok kez kazanın yaşandığı alt geçidin yükseklik sınırının 4 metre olmasına ve geçide gelmeden uyarı tabelaları olmasına rağmen aynı kazanın tekrar tekrar yaşanması dikkat çekti. Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kazaların kural ihlalinden kaynaklandığına dikkat çekti.

İntepe şunları kaydetti:

Aslında sürücüler kullandıkları araçların yüksekliğini bilmedikleri için bu tip kazalar görüyoruz. Yani bu güzergâhın yasaklı olmasını ayrı konuşmalıyız. Araçlar sürücülerin üzerine aldıkları yük ve konteynerlerle aracın yüksekliğini, genişliğini bilmiyorlar ya da farkında değiller. Bu durumda bize güzergâh üzerindeki köprünün kaç metre olduğunu gözden kaçırmayı getiriyor. Profesyonel bir sürücü tabelaları takip ederek yüksekliğin kaç metre olduğunu bilmek zorunda. Bu güzergâhta sayamadığımız kadar fazla kaza oldu. Kaldı ki yapısı itibarıyla zaten ağır vasıta trafiğine yasaklı olmalı bence. Bu üst ya da alt geçidin 150 ila 200 metre gerisinde yönlendirme tabelası var, ‘ağır vasıtalar için mecburi istikamet’ tabelası var. 'Buradan geçemezsin' diyor. Ona rağmen yaşanan kazalar da bir ihmal değil kural, ihlalidir. Kaza anında bunu yapan sürücü olsa da, sürücüye kendi firmasından biri mi ‘Buradan git’ diyor yoksa kendi kararıyla mı gidiyor? Bu nokta önemli. Yüzde 99 sürücü hatası var gibi görünüyor. Ancak gerçek bir araştırma yapılmalı ve sürücünün firmasından yetkililerle görüşülmeli. ‘Bu güzergâhı kullan’ diyen biri var mı sorusu göz ardı edildiği için yeni bir kaza daha oldu. Geriye dönük kazalardan hiç ders çıkarmamış görünüyoruz. Ciddi bir cezai yaptırım uygulamak zorundayız. Ancak sürücüden önce firmaya uygulanmalı. Firmaya uygulanmazsa sürücü bir açığını bulur ve güzergâhı kullanmaya devam eder.”

Gazi Üniversite İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Belgin ise, bu gibi alt ve üst geçitlerin bulunduğu noktada belirli yükseklikler olduğunu ve bazı araçlar için bu güzergâhın uygun olmadığını belirterek, kimi zaman asfalt yenileme çalışması sırasında gözden kaçan detayların da kazaya yol açabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Buradan geçecek araçların yüksekliğine göre üst geçit ayarlanmalı ama zaten bu projede ayarlanmıştır. Bu kazalarda sorun köprüdeyse ya inşaat sırasında yanlışlık yapılmıştır ya da sonradan yola asfalt dökülüp yükseltilmiştir. Bu işlem normalde mevcut asfalt kazınıp yapılmalı çünkü 10 santim kadar bile kısalma, araçların oraya çarpması ya da sıkışmasıyla sonuçlanıyor. Bu yol ve geçit kimin sorumluluğundaysa, ekipler zaten gerekli uyarı ve düzeltmeleri, ölçümlerin sonuçlarına göre yapıyordur. Benim tahminim araçlar olması gerekenden yüksek oluyor. Kim suçlu, bu şekilde bakarak söylemek mümkün değil. Ya ölçüm yapılarak söylenen yükseklik sağlandı mı kontrol edilmesi ya da araçların yüklü vaziyette dikkat etmesi gerekiyor. TIR'lar üst geçide çarptığında hasar da verebilir. Ancak gözle görülür bir problem yoksa o hasar vermemiş demektir. Gözle görülmeyen ve içeride oluşacak bir hasar çok kolay meydana gelmez.”