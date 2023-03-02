İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1972 yılında Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak'ta yapılan, 12 bağımsız birimden oluşan Nurcan Apartmanı'nın yıkımına katıldı.

İmamoğlu, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gündemlerinin büyük bir kısmının deprem olduğunu söyledi. Burasının yanında bazı yerlere de ziyaretler yapacağını ifade eden İmamoğlu, bu ziyaretlerin depremle ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. İmamoğlu, şu anda Kadıköy'ün belki de en riskli bölgelerinden birinde olduklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Çünkü burada bırakın yanlış imalatı, eksik imalatı, yapı ömrünü tamamlamaya yakın çokça yapı var. Dolayısıyla bu tür yerlerde etkin oluyoruz. Niçin etkin oluyoruz, sebebi şu: Uzlaşamıyor insanlar, güven duyamıyorlar. Bazen yüklenicilere inanmıyorlar vesaire... Burada, KİPTAŞ'ın elinin, güvencesinin gücünü hissettirdiği alanlara giriyoruz. Bu bizim ne zamanki kararımız? Geçen yıldan beri düğmeye bastığımız ve 'İstanbul Yenileniyor' diye ortaya koyduğumuz bir karakter. Burada aslında bir simge olmak istiyoruz."

Binaların dönüşümünü çok önemli bulduğunu dile getiren İmamoğlu, vatandaşlardan "İstanbul Güçleniyor" internet sayfasından kendilerini takip etmeye devam etmelerini istedi.

"BU İŞİ ÖNEMSİYORUZ"

İmamoğlu, "İstanbul yenileniyor" kampanyasına eşlik edilmesini talep ederek şunları kaydetti:

"Yapıların hızlı taranması konusunda çok hızlı hareket edeceğiz. Elimizden gelen en hızlı şekliyle ekiplerimizi arttırarak sahada, mutlaka bu işi en etkin hale getireceğiz. Tabii bununla da yetinmeyeceğiz. İstanbul'un sektörlerini harekete geçirip depreme dayanıklı zaman diliminde hep beraber ortak karar alacağız. Bu işi önemsiyoruz. İnsan hayatı, deprem... Türkiye'mizin, İstanbul'umuzun bu tehditten kurtulması için hep beraber inşallah başaracağız diyorum."

Basın açıklamasının ardından kentsel dönüşüme giren Nurcan Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Kaynak: AA