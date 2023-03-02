Nurcan Apartmanı'nın yıkımına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "İstanbul Yenileniyor" platformunun çalışmaları kapsamında kentsel dönüşüme giren Kadıköy'deki bir binanın yıkımına başlandı.

Son Güncelleme:
Nurcan Apartmanı'nın yıkımına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1972 yılında Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak'ta yapılan, 12 bağımsız birimden oluşan Nurcan Apartmanı'nın yıkımına katıldı.

İmamoğlu, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gündemlerinin büyük bir kısmının deprem olduğunu söyledi. Burasının yanında bazı yerlere de ziyaretler yapacağını ifade eden İmamoğlu, bu ziyaretlerin depremle ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. İmamoğlu, şu anda Kadıköy'ün belki de en riskli bölgelerinden birinde olduklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Çünkü burada bırakın yanlış imalatı, eksik imalatı, yapı ömrünü tamamlamaya yakın çokça yapı var. Dolayısıyla bu tür yerlerde etkin oluyoruz. Niçin etkin oluyoruz, sebebi şu: Uzlaşamıyor insanlar, güven duyamıyorlar. Bazen yüklenicilere inanmıyorlar vesaire... Burada, KİPTAŞ'ın elinin, güvencesinin gücünü hissettirdiği alanlara giriyoruz. Bu bizim ne zamanki kararımız? Geçen yıldan beri düğmeye bastığımız ve 'İstanbul Yenileniyor' diye ortaya koyduğumuz bir karakter. Burada aslında bir simge olmak istiyoruz."

Binaların dönüşümünü çok önemli bulduğunu dile getiren İmamoğlu, vatandaşlardan "İstanbul Güçleniyor" internet sayfasından kendilerini takip etmeye devam etmelerini istedi.

"BU İŞİ ÖNEMSİYORUZ"

İmamoğlu, "İstanbul yenileniyor" kampanyasına eşlik edilmesini talep ederek şunları kaydetti:

"Yapıların hızlı taranması konusunda çok hızlı hareket edeceğiz. Elimizden gelen en hızlı şekliyle ekiplerimizi arttırarak sahada, mutlaka bu işi en etkin hale getireceğiz. Tabii bununla da yetinmeyeceğiz. İstanbul'un sektörlerini harekete geçirip depreme dayanıklı zaman diliminde hep beraber ortak karar alacağız. Bu işi önemsiyoruz. İnsan hayatı, deprem... Türkiye'mizin, İstanbul'umuzun bu tehditten kurtulması için hep beraber inşallah başaracağız diyorum."

Basın açıklamasının ardından kentsel dönüşüme giren Nurcan Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Gezi tutukluları: Bizim davamızdaki müştekiler, bugünkü depremin sorumlusudur 'Davamızdaki müştekiler, bugünkü depremin sorumlusudur'
Kahveyle ilgili gerçek. Asla dikkat etmiyorduk. Sabah içilmemeliymiş çünkü.. Kahveyle ilgili gerçek. Asla dikkat etmiyorduk. Sabah içilmemeliymiş çünkü..
Daha yeni başlamıştı. Star TV'nin iddialı dizisinden kötü haber Daha yeni başlamıştı. Star TV'nin iddialı dizisinden kötü haber
Elazığ’da çöken apartmanın betonarme projesini yapan sanığa 3 yıl meslekten men Elazığ’da çöken apartmanın betonarme projesini yapan sanığa 3 yıl meslekten men
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı! Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı!