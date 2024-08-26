İBB Duyurdu: Bir Metrobüs Durağı Daha Hizmete Kapatılıyor

Metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı hizmete kapatılacak. Çalışmanın 30 Ağustos Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İBB Duyurdu: Bir Metrobüs Durağı Daha Hizmete Kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

FLORYA YARIN AÇILIYOR

Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: AA

Karayollarında Yeni Dönem: Trafik Polisleri Artık Yok Karayollarında Artık Trafik Polisi Olmayacak
İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek? Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı
10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir: Çalışan Emekliler Dikkat Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir!