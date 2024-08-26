İBB Duyurdu: Bir Metrobüs Durağı Daha Hizmete Kapatılıyor
Metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı hizmete kapatılacak. Çalışmanın 30 Ağustos Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor.
Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.
FLORYA YARIN AÇILIYOR
Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.
Kaynak: AA