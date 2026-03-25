'İBB Davasında' Sahte Basın Kartı Krizi, Bir Kişi Gözaltında

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davası kapsamında duruşmaya sahte basın kartıyla girdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' davasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Duruşmaya sahte basın kartıyla girdiği tespit edilen şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheli E. Y. T.'nin duruşma esnasında çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E. Y. T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

