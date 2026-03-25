Fabrikada Dev Yangın, Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
Trabzon'da bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler kara dumanların gökyüzüne eriştiği yangına müdahale ediyor.
Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
