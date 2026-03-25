Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Sıcak Gelişme: Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan Şikayetçi Oldu

İstanbul silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

GENÇ FUTBOLCU KURTARILAMADI

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANBAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA

