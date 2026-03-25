İBB Davasına Yakın Takip: Tüm Paylaşımlar İncelenecek

Mehmet Murat Çalık’ın 'İBB Davası' duruşması esnasında çekilen görüntüsü üzerine soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen başlattığı soruşturmada görüntüleri çekenlerin ve paylaşanların tespit edilmesi için emniyete talimat verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bundan sonraki süreçte paylaşımların yakından takip edilmesi yönünde talimat verildiği de belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB Davası'nda; duruşmalar sırasında görüntüleri kayda alan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı anlaşılan hesaplar hakkında TCK’nin 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

PAYLAŞIMLARA YAKIN TAKİP

Öte yandan bundan sonraki tüm paylaşımların takibi yönünde talimat verildi.

Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri’ne talimat verdi.

Sosyal medya hesaplarının genel olarak takibi ile suç teşkil eden unsurların tespiti halinde, gerekli Savcılık talimatının ivedilikle alınarak, tahkikat yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’ nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi

