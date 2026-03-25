Rusya'dan Orta Doğu İçin Korkutan 'Nükleer Felaket' Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki krizin nükleer felakete yol açabileceğini belirterek, "Müzakereler, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu" ifadelerini kullandı.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'la ilgili duruma değinen Zaharova, ABD'nin İran'a saldırıları örtbas etmek için nükleer programıyla ilgili müzakereleri kullandığının altını çizdi.

'DİPLOMASİ AÇIKÇA İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR'

Zaharova, "Müzakerelerin savaş hazırlıklarını örtbas etmek için kullanılması, diplomasinin açıkça itibarsızlaştırılmasıdır. Durumun planlandığı gibi gelişmediği ortada. Müzakere etme yönündeki çağrılar, güçlerin yeniden gruplandırılması ve askeri planların düzeltilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla yapılıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

'BU KRİZ NÜKLEER FELAKETE YOL AÇABİLİR'

Rusya'nın İran'a yönelik yaklaşımında değişiklik olmadığını aktaran Zaharova, "Müzakereler, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu. Bu kriz, nükleer felakete yol açabilir. Rusya, şiddetin sonlandırılmasından, uzun vadeli, sürdürülebilir çözüm amacıyla diyaloğun başlatılmasından yana. Bu konuda destek sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

'İRAN KENDİ KARARINI VERME HAKKINA SAHİP'

Zaharova, İran'ın nükleer stoklarının akıbetine dair ise ne Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile anlaşmanın buna herhangi bir sınır koymadığını, İran'ın bu konuda kendisinin karar verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İran Rusya ABD
