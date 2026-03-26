İBB Davasında Kritik Gelişme: Tahliyeler Dahil İlk Ara Karar Haftaya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı dava, 11'inci gününde devam ediyor. Davada 2 Nisan Perşembe günü, mahkemenin tahliye taleplerini değerlendirerek ilk ara kararını açıklaması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında görülmeye devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Davada gelecek hafta pazartesi savunmalara devam edilecek. Salı, çarşamba ve perşembe tahliye talepleri dinlenecek, savunma olmayacak. Savunma yapmayanlara söz hakkı verilecek. Savunması tamamlananlara söz hakkı verilmeyecek.

TAHLİYE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Perşembe akşamı, mahkemenin tahliye taleplerini değerlendirerek ilk ara kararını açıklaması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

