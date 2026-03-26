Kayıp İklim'den Sevindiren Haber

Adana'da 3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki İklim'den sevindiren haber geldi. İklim, bu sabah boş bir evde saklanırken bulundu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli Mahallesi'nde yaşayan İklim Nur İ., iddiaya göre, yaşadıkları tartışma sonucu ailesinin cep telefonunu elinden alması sonrası evden çıktı.

Kızlarından haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İklim Nur İ.'nin evinin çevresinde iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çevredeki ormanın yanı sıra ırmakta da İklim Nur İ.'den bir iz bulabilmek için çalışma yürüttü.

İklim Nur İ., bugün sabah saatlerinde boş bir evde saklanırken bulundu. Sağlık durumu iyi olan İklim Nur İ., tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

