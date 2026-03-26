DEM Parti Heyeti Öcalan'la Görüşecek: Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüşeceği tarih belli oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, yarın PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek. Heyet son olarak 16 Şubat’ta Öcalan’la görüşmüştü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, yarın (26 Mart) İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Görüşmeyi, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda duyurdu.

SON GÖRÜŞME 16 ŞUBAT'TA İDİ

İmralı Heyeti son olarak 16 Şubat'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Yaklaşık 3,5 saat süren bu görüşmenin ardından heyet, Öcalan'ın açıklamalarını iletmişti:

"Bizim meselemizin bir güvenlik boyutu vardır, fakat ondan daha geniş kapsamda siyasi bir boyutu vardır. Çünkü biz siyaset yapacağız. Silah ve şiddet terk edilmiştir. Müthiş bir demokratik siyaset yürüteceğiz. Toplumumuzun ekmek ve su kadar buna ihtiyacı var. Her şey güvenliğe boğulmamalıdır. Güvenlik siyaseti, siyaset de güvenliği esas almalı. Biz siyasi bir topluluk olacağız: Demokratik siyaset topluluğu. Kürtlerin birliği meselesinde gerek Kürtlerin kendi içinde gerek parçalı Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki biçimine benim önerim “Demokratik Birlik”tir. Bu, ayrı bir devlet değil, kapsamlı bir demokratik yönetim ilkesidir."

Kaynak: Haber Merkezi