İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne sebep olup serbest kalmasına tepki
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir kuryenin ölümüne neden olmasının ardından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.
İstanbul’da karıştığı trafik kazasında bir kuryenin ölmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Kamuoyundan tepkiler yükselirken, Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer için Allah’tan rahmet diledi.
İmamoğlu, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!” ifadelerini kullandı.
Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 7, 2023
Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim! pic.twitter.com/JN3wAKuSPJ
Kaynak: Gerçek Gündem