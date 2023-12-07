İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne sebep olup serbest kalmasına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir kuryenin ölümüne neden olmasının ardından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne sebep olup serbest kalmasına tepki

İstanbul’da karıştığı trafik kazasında bir kuryenin ölmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kamuoyundan tepkiler yükselirken, Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurt dışına çıkış yasağıKuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurt dışına çıkış yasağıGüncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer için Allah’tan rahmet diledi.

İmamoğlu, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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