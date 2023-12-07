İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne sebep olup serbest kalmasına tepki

İstanbul’da karıştığı trafik kazasında bir kuryenin ölmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kamuoyundan tepkiler yükselirken, Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer için Allah’tan rahmet diledi.

İmamoğlu, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!” ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim! pic.twitter.com/JN3wAKuSPJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem