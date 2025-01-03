İBB Başkanı İmamoğlu Duyurdu! O İlçedekileri Sevindirecek Haber: Bir Kent Lokantası Daha Geliyor

İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta Kent Lokantası açılacağını duyurdu. İmamoğlu, "Bu projeler milletin projesidir, milletin önünde kimse duramaz" paylaşımı yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu Duyurdu! O İlçedekileri Sevindirecek Haber: Bir Kent Lokantası Daha Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X hesabından bir Kent Lokantası'nın daha müjdesini verdi. İmamoğlu, yeni Kent Lokantası'nın Esenyurt'ta açılacağını duyurdu.

İmamoğlu, haberi "Bu projeler milletin projesidir, milletin önünde kimse duramaz. Yeni Kent Lokantamızı Esenyurt’ta açıyoruz" sözleriyle verdi.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE KENT LOKANTASI VAR?

İlk lokanta 2022 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi altında Çapa'da açılmıştı. Ağustos 2024 itibarıyla 15 tane Kent Lokantası olup, bu sayının 39'a çıkartılması planlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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