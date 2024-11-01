Husumetlisine Kurşun Yağdırdı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da alkollü restoranda husumetlisini gören şahıs kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Husumetlisine Kurşun Yağdırdı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda saat, 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (42) ile Ramazan U. (35) alkollü restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkararak Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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