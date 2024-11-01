TIR'dan Düşen Tomruklar Kazaya Neden Oldu: 1 Kişi Öldü, 9 Kişi Yaralandı

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki TIR'dan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA