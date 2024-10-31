İspanya'yı Sel Vurdu: Can Kaybı 158'e Yükseldi

İspanya'yı sel felaketi vurdu. Meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

İspanya'yı Sel Vurdu: Can Kaybı 158'e Yükseldi

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı yüzü aştı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı.

İspanya'yı Sel Vurdu: Can Kaybı 158'e Yükseldi - Resim : 1Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

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