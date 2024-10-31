CHP’li Gökçen'den Yılmaz Tunç’a Sert Yanıt: 'Git O Seyyar Giyotine Anlat'

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya üzerinden yaptığı Esenyurt Belediyesi açıklamasına yanıt verdi. Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.” demişti.

'GİT O SEYYAR GİYOTİNE ANLAT'

Gökçen’in açıklaması şu şekilde: “O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat! Canan Kaftancıoğlu’na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş’a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul’da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var.

'ALTINDA KALACAĞINIZ BİR İŞ'

Düne kadar methiyeler düzdüğünüz Zekeriya Öz’ü de hatırlıyoruz, onunla kartopu oynayanları nasıl sorguladığınızı da. O kartopu günlerinde de ‘bağımsız yargı’ hikayesi anlatıyordunuz. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamak, aynı 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerini iptal etmek gibi, aynı ahmak davası gibi altında kalacağınız bir iştir. Esenyurt ve İstanbul, iradesine sahip çıkacaktır.”