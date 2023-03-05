'Hükümet istifa' sloganı atan kadınlar gözaltına alındı!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sakarya Caddesi’nde bugün depremde hayatını kaybedenler için basın açıklaması yaptı. Platform üyesi Tuana Gençay, “Hükümet istifa sesini susturmaya çalışıyorlar. Depremzedeleri susturmaya çalışıyorlar ama nereden baskılarlarsa baskılasınlar o sloganı biz her yerde atmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamanın bitmesini beklemeyen polis müdahale ederek çok sayıda kadını gözaltına aldı.

“Depremde ölümü de kadın cinayetlerini de durduracağız” yazılı pankart taşıyan kadınlar dağılırken de “Hükümet istifa” sloganı atınca polis yeniden müdahale etti ve bu kişileri de gözaltına aldı.