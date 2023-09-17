Hüda Par'a yakınlığı ile bilinen platformdan namaz etkinliği: Çocukları tekbirlerle yürüttüler

Kuran Nesli Platformu'nun Diyarbakır'da düzenlediği "Hayat namazla güzeldir" etkinliğine kamyonetle taşınan çok sayıda çocuk, kız ve erkek ayrı gruplar halinde sıralanıp tekbirlerle yürütüldü.

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soL'da yer alan habere göre, Hüda-Par'a yakınlığıyla bilinen Kuran Nesli Platformu'nun bugün Diyarbakır Kalesi'nde gerçekleştirdiği "Hayat Namazla Güzeldir" adlı etkinliğine çocuklar kamyonet arkasında taşındı.

Önce Dağkapı Meydanı'na götürülen çocuklar, daha sonra meydanda kız ve erkek ayrı ayrı gruplar halinde toplandı ve Diyarbakır Kalesi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe tekbirlerle yürütüldü.

NE OLMUŞTU?

Platform, geçtiğimiz günlerde aynı etkinliği Batman'da gerçekleştirmiş, etkinliğin videosunu paylaşan gazeteci Bilal Güldem gericiler tarafından hedef almıştı.

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