İstanbullulara fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, megakentte bu akşam itibariyle başlayıp salı sabahına kadar sürecek fırtına uyarısı yaptı.

Son Güncelleme:
İstanbullulara fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Son Güncelleme:
Yufkanın dağılmaması için bilmeniz gereken börek pişirme tüyosu! Asla dağılmaması için deneyin Yufkanın dağılmaması için bilmeniz gereken börek pişirme tüyosu! Asla dağılmaması için deneyin
Kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan tutuklandı Kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan tutuklandı
Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını
Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekim ayında para içinde yüzecek 5 burç belli oldu Ekim ayında para içinde yüzecek 5 burç belli oldu
Devran dönüyor: Eski sevgilisinden 'özledim' mesajı alacak 5 burç açıklandı Devran dönüyor: Eski sevgilisinden 'özledim' mesajı alacak 5 burç açıklandı
Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat
İşte son fiyat güncellemesinden sonra Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor