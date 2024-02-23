Dilan-Engin Polat dosyasına bakan savcıya ceza

Dilan-Engin Polat, yasadışı bahis, fenomenlere yönelik kara para gibi soruşturmalarla ismini duyurduktan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne atanan savcı Gökalp Kökçü hakkındaki soruşturmada karar çıktı.

21 Aralık 2023'teki HSK kararnamesiyle görev yeri değiştirilen Kökçü, Erzurum'a hiç gitmedi. Önce rapor alan Kökçü, eşinin geçmişte Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle irtibatının ortaya çıkmasının ardından emekli oldu.

HSK'da hakkında 3 ayrı soruşturma yürütülen Kökçü'yle ilgili ilk soruşturma, "FETÖ'nün Filipinler İmamı" olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci'ye takipsizlik kararı vermesi nedeniyle başlatıldı.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; Kökçü, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görev yaptığı dönemde, Ketenci hakkında takipsizlik kararı verdi. Kökçü'nün Ketenci'yle ilgili verdiği karara itiraz edildi, takipsizlik kaldırıldı.

KINAMA CEZASI

Yürütülen soruşturmanın ardından yargılama başladı, Ketenci etkin pişmanlıktan faydalanarak 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ketenci'nin avukatıyla da irtibat kurduğu iddia edilen Kökçü hakkındaki HSK soruşturması tamamlandı. HSK, eski savcı Kökçü hakkında 'kınama' cezası verdi.

DİJİTALLERİNİ FORMATLAYARAK TESLİM ETTİ

Emekli savcı Kökçü hakkında HSK'da iki ayrı soruşturma daha yürütülüyor. Soruşturmalardan birinde, Kökçü'nün yabancı bir telefon numarası edinerek baktığı dosyalar hakkında bilgi sızdırdığı iddia ediliyor. Bu soruşturmayla ilgili Kökçü'nün dijitallerine el konuldu. Kökçü'nün cihazlarını teslim etmeden önce formatladığı anlaşılınca, dijitalleri tutanak tutularak teslim alındı.

Kökçü, hakkındaki üçüncü HSK soruşturmasında ise, M.A. adındaki bir iş insanından milyonlarca dolar rüşvet istemekle suçlanıyor.