HSK Kararı Resmi Gazete'de! Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemeleri Kaldırıldı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Devrek Kadastro Mahkemesinin kaldırılarak yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 15.01.2025 tarihli ve 127/1423 sayılı yazısı ile Gökçeada Kadastro Mahkemesinin kaldırılarak yargı çevresini belirlenmesi teklifine ilişkin 30.01.2025 tarihli ve 150/3069 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşüldü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan teklifleri değerlendirerek, Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemelerinin kaldırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HSK'nın aldığı karar doğrultusunda, Devrek Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Zonguldak Kadastro Mahkemesinin yargı çevresine dahil edildi. Gökçeada Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Çanakkale Kadastro Mahkemesinin yargı çevresine dahil edildi.

Karara göre, kaldırılan mahkemelerde bulunan tüm dosyalar, herhangi bir ek karar gerekmeksizin yeni yargı çevresine bağlandıkları kadastro mahkemelerine gönderilecek. Devir işlemleri tamamlanana kadar mevcut mahkemelerdeki işlemler aynen devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi