Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında açılan davada yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın hakkındaki açılan yeni dava, devam eden davanın dosyasıyla birleştirildi.

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Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında açılan davada yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi

Geçen haftalarda tahliye edilen, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan yeni dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında olduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava dosyalarının birleştirilmesi talebini karara bağladı.

Buna göre mahkeme davanın devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Tahliyesinin ardından kayıplara karışan Ogün Samast'ın 6 Aralık'ta yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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