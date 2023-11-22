Hrant Dink'in katili Ogün Samast duruşmaya gelmezse hakkında yakalama kararı çıkarılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan hazırlanan yeni iddianame kabul edildi.

Geçen günlerde tahliye edilen Samast’ın 26 Aralık’taki ilk duruşmaya katılmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacağı bildirildi.

TAHLİYENİN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLDU

Ogün Samast, tahliye olmasının ardından kayıplara karıştı. Babası Ahmet Samast oğlunu cezaevinden almak için Bolu’ya gitmediğini belirterek "Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir ise Samast ailesinin 14 Kasım'da ortadan kaybolduğunu ifade ederek, "Kimseye bir şey demediler. Çok iyi insanlardır, yıllardır komşularımız. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum" dedi.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, Samast’ın 18 yaşından büyük olduğunu belirterek yargılamanın açık yapılacağı belirtildi.

İDDİANAME 17 KASIM’DA HAZIRLANDI

17 Kasım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Samast hakkında yeni bir örgüt dosyası hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Anar’ın imzasının bulunduğu iddianamede, Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer aldı.

İddianamede Dink cinayetinin hazırlayıcıları olduğu bilinen Yasin Hayal'in "suç örgütü yöneticisi olmak", Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise "suç örgütü üyesi olmak" suçundan ceza aldıkları ifade edildi.

İddianamenin çıkmasının ardından dün açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" dedi.