ABD-Türkiye arasında gerilim yaratan Metin Topuz serbest bırakıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda ülkenin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik birimleriyle arasındaki teması sağlayan irtibat memuru olarak görev yapan Metin Topuz, serbest bırakıldı.

Topuz bir dönem Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi bir kriz yaşanmasına sebep olmuştu.

2017'nin eylül ayında gözaltına alınan topuz, bir ay sonra 'FETÖ' soruşturmalarında adı geçen eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Metin Topuz, 2020 yılında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bloomberg'in aktardığı haberde, “Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetinin Biden yönetiminden F-16 savaş uçakları istediği ve yabancı fonları çekmeye çalıştığı bir dönemde geldi" denildi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü, “Metin Topuz ile ilgili haberlerin farkındayız. Topuz’un ailesinin isteğine saygı göstererek başka bir açıklamamız yok” dedi.

Ayrıca Topuz'un avukatlarının konuya ilişkin açıklama yapmadığı da söylenildi.