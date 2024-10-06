Hırsızlıktan Aranan 3 Kişiden Biri Yakalandı

Adıyaman’da hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen 3 kişiden biri yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Hırsızlıktan Aranan 3 Kişiden Biri Yakalandı

Adıyaman merkezde bir çok hırsızlık olaylarına karıştığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen M.A., G.D., ile H.A'nın adreslerine operasyon düzenlendi

Yapılan operasyonda M.A., yakalanarak gözaltına alınırken kaldıkları adreste bulunmayan G.D., ile H.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda çalıntı 2 motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 1 adet klima, 2 adet kaynak makinası, 2 adet spiral ve 1 adet elektrikli matkap ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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