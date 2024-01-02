Hilafet isteyen şahsa yumruk atan genç tutuklandı; Ona tokat atan şahsa yaptırım uygulanmadı: Sosyal medya ayağa kalktı

İstanbul’da dün düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginde, 'Kelime-i Tevhid' yazılı bayrak açan bir kişi Ege Akersoy isimli genç tarafından yumruklandı.

Yumruk atılan şahsın hilafet bayrağı taşımadığı savunulsa da, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın da çağrıcılarından olduğu mitingde, aynı bayrağı taşıyanlarca hilafet sloganları atılmıştı.

Yaşanan yumruklama olayı Türkiye’nin gündemine otururken, Ege Akersoy gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ancak, Akersoy gözaltına alındığında, polis koruması altında olduğu sırada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

Akersoy, yumruklama olayı nedeniyle tutuklanırken, kendisine tokat atan kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmaması kamuoyunun tepkisini çekti.

Ege Akersoy’a polis koruması altında olduğu sırada tokat atan kişinin Oğuzhan Toksun isimli şahıs olduğu iddia edildi.

Sosyal medya platformu X’te, OguzhanToksunTutuklansın, hashtag’i gündemin ilk sırasına oturdu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyadan duruma tepki gösteren yurttaşların, kullandığı bazı ifadeler şöyle:

-“Verdiğiniz kararın bırakın Adalet Hukukunda, Şer-i Hukukta bile yeri yoktur. O yumruk attıysa bu da tokat attı.”

-“Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan serbest Ekrem İmamoğlu'na taş atanlar serbest Hakeme yumruk atan kulüp başkanı serbest Hastaneyi silahla basan futbolcu serbest Polisin yanında Ege'ye tokat atan kişi serbest Fakat Ege Akersoy tutuklu Neden ?”

-“Ege yumruk attığı için tutuklandıysa ona tokat atan Oğuzhan Toksun neden tutuklanmadı?”

- “Ege kardeşimize saldıran bu şahıs neden hala dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor? Başka birisine saldırmayacağının kesinliği var mı? Saldırdığı takdirde mağdur kişinin vebalini kim ödeyecek?”

-“Kolluğa rağmen Ege’ye tokat atan şeyde tutuklansın.”

-"Polisin gözetiminde olan kişiye tokat attı. Yumtuk atmak suç da tokat suç değil mi?!"

-“ Erzurum’da İmamoğlu ve halkı taşlayanlar serbest.Ege tutuklu..!”

Kaynak: Gerçek Gündem