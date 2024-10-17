Hiç Kimse Bunu Bilmiyordu... Çikolatada da Kullanılıyor, Talep Patladı! Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, yalnızca dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz kuru üzümüyle değil cennet hurması meyvesiyle de ihracatta büyük başarılar elde ediyor. Bu büyük ihracat ağı ise Melek Yılmaz isimli vatandaşın 2016 yılında balkonda yetiştirdikten sonra satış yapmasıyla oluştu. Cennet hurması tarımı, önce Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'ne yayılırken, ardından geçtiğimiz yıllarda ilçeden Finlandiya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kıbrıs gibi ülkelere ihracatı yapılmaya başladı.

Olağanüstü talep gören meyve bu yıl ise neredeyse iç piyasaya bile yetmiyor. Çikolata üretiminde de kullanıldığı bilinen cennet hurmasının taleplerini karşılamakta güçlük çekilirken bu yıl rekoltenin yaklaşık 350 tona ulaşması öngörülüyor. Kilogramının 10 Euro'dan satıldığı cennet hurması Alaşehir'de üzümden sonra en çok tarımı yapılan ürün haline geldi.

'300-350 TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Cennet hurmasının tat ve renk yönünden diğer bölgelerden ayrıldığını ve özellikle Alaşehir bölgesinin tercih edildiğini belirten üretici Dursun Uysal, yeğeni Melek Yılmaz tarafından başlatılan üretimin tüm mahalleye yayıldığını belirtti. Bu yıl 300-350 ton rekolte beklediklerini söyleyen Uysal, "Yaklaşık 8 yıl önce yeğenim Melek Yılmaz'ın yaklaşık 40 kilogram cennet hurmasını evinin balkonunda kurutmasıyla bu hikaye başladı. Daha sonra 40 metrekarelik bir alanda sera ile başladık. 8 yıl sonra 800 metrekare alanı olan sera yaptık. Seralarda yaklaşık 70 ton cennet elmasını kurutup pazarlayabiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Finlandiya, Kıbrıs, Fransa, Almanya gibi ülkelere ihracat yaptık. Ancak iç piyasada talep artınca ihracattan daha ziyade, iç piyasada talepleri karşılayamaz hale geldik" diye konuştu.

'BU BÖLGE İÇİN GELİR KAYNAĞI OLDU'

Meyvenin çikolata imalatında ham madde olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Dursun Uysal, "En önemlisi de çikolata sektöründe ham madde olarak kullanılmaya başlandı. Geçen yıl 12 ton verdiğimiz çikolata fabrikasına bu yıl 20 ton talep taahhüdü verdik. Daha ileriye götürebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Cennet hurması sektörü bu bölge için ayrı bir gelir kaynağı oldu. Özellikle kadınlarımıza ev ekonomisine katkı sağlamak için ayrı bir iş sektörü oluşturuldu. Her gün ortalama 20 kadın çalışıyor ve bu süre yaklaşık bir ay sürüyor. Bizim yıllık bir maliyetimiz var mazot, ilaç ve işçilik gibi. Bu maliyetler doğrultusunda da bu yıl fiyat beklentimiz 10 Euro. Bunun altındaki fiyatlar bizi üzer. Antep fıstığı yerinde 90-100 lira ama tezgahta 800 TL. Böyle bir ticari anlayış hem bizi mağdur eder hem de çevremizdeki işçilere faydalı olamayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA