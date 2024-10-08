Tarlasında Buldu, Emsalleri 100 Binlerce Dolardan Satılıyor! Elinde İrili Ufaklı 20 Tane Var… Uzmanlar Da Resmen Onayladı

“Geçen sene mantar toplarken bulduğum taşlar beni oldukça şaşırttı. İlk başta ne olduklarını tam anlamadık ama göktaşı olabileceğini düşünerek İzmir 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderdik” ifadelerini kullanan Senem şunları dile getirdi: