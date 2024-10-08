Tarlasında Buldu, Emsalleri 100 Binlerce Dolardan Satılıyor! Elinde İrili Ufaklı 20 Tane Var… Uzmanlar Da Resmen Onayladı
ABD’de yüz binlerce dolara satılan kondrit göktaşları Muşlu çiftçinin tarlasından çıktı! Uzmanlar yaptıkları analizler ışığında taşların göktaşı olduğunu onayladı. Elinde irili ufaklı 20 göktaşı bulunan Muşlu çiftçi, “Geçen sene mantar toplarken bulduğum taşlar beni oldukça şaşırttı” dedi.
Muş’un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan 56 yaşındaki çiftçi Hıyasettin Senem, geçtiğimiz yıl mantar toplamak için çıktığı tarlasında ilginç bir keşfe imza attı.
Senem, tarlasında dikkatini çeken ve toplam ağırlığı 40 kiloyu bulan taşların göktaşı olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine taşları inceletmek için İzmir 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderdi.
Yapılan bilimsel analizler sonucunda bu taşların kondrit türü göktaşı olduğu resmen onaylandı.
Geçtiğimiz yıllarda ABD'de bulunan kondrit göktaşları yüz binlerce dolara satılırken Senem, elinde çeşitli boyutlarda yaklaşık 20 adet göktaşı olduğunu kaydetti.
“Geçen sene mantar toplarken bulduğum taşlar beni oldukça şaşırttı. İlk başta ne olduklarını tam anlamadık ama göktaşı olabileceğini düşünerek İzmir 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderdik” ifadelerini kullanan Senem şunları dile getirdi:
“Yapılan incelemelerde elimdeki taşların gerçekten göktaşı olduğu belirlendi. Şu an toplamda 40 kiloya ulaşan göktaşlarına sahibim ve bunların kondrit türünden olduğu kesinleşti.”