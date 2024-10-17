CHP’li Ednan Arslan’dan, E-ticaret İçin Önemli Uyarı

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda partisini adına bir konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, görüşülen e-ticaret ile ilgili kanun teklifinin kabul edilmesi halinde büyük bir mali kayba sebep olacağını vurguladı.

Görüşülmekte olan ve Tüketici Korunması Kanunu’nda düzenlemeler yapan torba kanunun kabul edilmesi halinde e-ticaret yapan yerli firmaların 3 milyar, çok uluslu firmaların ise 1,5 milyar TL lisans parası ödeyeceğine dikkat çeken Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu sözlerle seslendi:

'PARA BURADA, ÇEK BU YASAYI'

“Mehmet Şimşek seni buradan uyarıyorum, kapı kapı dolanma, kapı kapı dilenme. Para burada... Çek bu yasayı! 3 yıl içinde 80-90 belki de 100 milyar bu milletin cebinde kalsın.

Sanayi Komisyonunda bürokratlar; E-ticaret sektörünün lideri olan şirketin mevcut kanuna göre 2024 yılı için ödeyeceği lisans bedelinin 27-28 milyar lira olduğunu söylemişlerdi.

Biz de sorduk yeni getirilen düzenleme ile ne olacak? 27-28 milyar liradan 1,5 milyar liraya düşecek dediler. Düzenlemenin getireceği zararı ve haksızlıkları hesapladım.

'100 MİLYAR DEVLETİN KASASINDA KALSIN'

Eğer bu düzenleme kanunlaşırsa, önümüzdeki 3 yıl içerisinde toplamda 70-80 milyar lira çok uluslu bir şirketin cebinde kalacak. Yerli firmalar pazardan daha az pay almalarına karşın 3 milyar TL lisans bedeli ödeyecek. Pazardan en büyük payı alan çok uluslu bir şirket iktidarın kıyağı sayesinde sadece 1.5 milyar TL lisan bedeli ödeyecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem