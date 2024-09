Yozgat'ta hasat başladı: Fiyatlar Düşük, Verim Yüksek

PATATESİN FAYDALARI

Patates, dünya genelinde en çok tüketilen gıdalardan biri olarak sofralarda önemli bir yer tutuyor. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan patates, aynı zamanda lif içeriğiyle de sindirim sistemine katkı sağlıyor.

-Vitamin C ve Potasyum Kaynağı: Patates, C vitamini ve potasyum açısından zengin olup bağışıklık sistemini destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

-Kolesterolü Düşürür: İçerdiği lifler sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

-Kabızlığı Önler: Lifli yapısıyla sindirimi destekler ve kabızlığı önler.

-Enerji Kaynağıdır: Karbonhidrat bakımından zengin olan patates, enerji ihtiyacını karşılar.

- Cilt Sağlığını Destekler: C vitamini, cilt elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirir.