Yozgat'ta hasat başladı: Fiyatlar Düşük, Verim Yüksek
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde patates hasadı devam ederken, üreticiler bu yılki yüksek verimden memnun olduklarını ancak satış fiyatlarının düşük olduğunu belirtiyor. Kümbet Ova'da geniş bir alanda ekilen patatesin bu yılki tarla satış fiyatı 4-5 TL arasında değişiyor.
Kaynak: AA-İHA
Aydıncık ilçesinde bu yıl 30 bin dönüm alanda patates ekimi gerçekleştirildiğini ifade eden üretici Hayrullah Karadavut, hasadın başladığını ve verimin yüksek olduğunu dile getirdi. Karadavut, “Bu yıl patates verimi oldukça iyi. Dönüm başına 1’e 7 ürün alan çiftçilerimiz var” dedi. Ancak fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu vurgulayan Karadavut, “Geçen yıl kilogram fiyatı 12-13 TL civarındaydı, bu yıl ise 4-5 TL arasında” dedi.
Üreticiler, bu yıl patatesin bol olduğunu ancak pazarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini belirtiyor. Halil İbrahim Karadavut, “Bu yıl hem üretim hem de verim yüksek. Ancak pazar sıkıntısı nedeniyle fiyatlar düştü. Geçen yıl patatesi 15 TL'ye kadar satabiliyorduk, bu yıl ise 4-5 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.
PATATESİN FAYDALARI
Patates, dünya genelinde en çok tüketilen gıdalardan biri olarak sofralarda önemli bir yer tutuyor. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan patates, aynı zamanda lif içeriğiyle de sindirim sistemine katkı sağlıyor.
-Vitamin C ve Potasyum Kaynağı: Patates, C vitamini ve potasyum açısından zengin olup bağışıklık sistemini destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
-Kolesterolü Düşürür: İçerdiği lifler sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
-Kabızlığı Önler: Lifli yapısıyla sindirimi destekler ve kabızlığı önler.
-Enerji Kaynağıdır: Karbonhidrat bakımından zengin olan patates, enerji ihtiyacını karşılar.
- Cilt Sağlığını Destekler: C vitamini, cilt elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirir.