Heyelan Bir İlçeyi Doğal Gazsız Bıraktı
Ardahan’ın Posof ilçesinde meydana heyelan doğal gaz hattına zarar verdi. İlçeye gaz akışı kesilirken, sorunun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.
Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyü yakınlarında sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle ilçeye doğal gaz taşıyan hat zarar gördü.
BİR İLÇE DOĞAL GAZSIZ KALDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz şirketine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler, gaz akışını durdurdu. Bölgedeki hattın onarılması için başlatılan çalışma devam ediyor.
Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, "Doğal gaz iletim hattı üzerinde meydana gelen heyelan sebebiyle doğal gaz verilememektedir. Sorunun hızla çözülmesi için Doğal gaz ekiplerine belediye ekiplerince de destek sağlanıyor" dedi.
Kaynak: DHA
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