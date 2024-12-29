İstanbul'da Kuyumcu Hırsızlarına Operasyon! 7 Kişi Gözaltında

Silivri ve Kadıköy'de 2 ayrı kuyumcuyu soyan hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Kuyumcu Hırsızlarına Operasyon! 7 Kişi Gözaltında

İstanbul Silivri'de 11 Ekim'de kuyumcu dükkanına giren şahıslar, vitrinde bulunan 3 Milyon lira değerinde altın çaldı. 11 Aralık tarihlerinde ise soyguncuların hedefi bu kez Kadıköy Bostancı'da bulunan bir başka kuyumcu oldu. Dükkana giren zanlılar 10 milyon TL değerinde altını çaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu soygununu gerçekleştiren zanlıların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basan ekipler, 25 Aralık günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

SİLAH VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.'nın adresinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek 28 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan zanlıların gerçekleştirdiği soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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