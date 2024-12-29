Bir Şehir Onu Arıyordu, Kayıp Öğretmenden Acı Haber

Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı ve son olarak aracının terk edilmiş halde bulunduğu Sabit öğretmenden acı haber geldi. Öğretmenin cansız bedeni aracının 1.5 kilometre uzağında Karasu Nehri'nde bulundu.

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Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’ün (39) aracının dün terk edilmiş vaziyette bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri’nde başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Bir Şehir Onu Arıyordu, Kayıp Öğretmenden Acı Haber - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucu öğretmenin cesedi, terk edilmiş aracının 1.5 kilometre uzağında Karasu Nehri'nde buldu.

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül’ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşı döktü.

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Kaynak: AA-DHA

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