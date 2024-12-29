Bez Bebeğin İçinden Çıktı! Yanındaki Notta Yazan Şifre Çözülemedi
Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan operasyonda bulunan bez bebeğin içinden 14 metamfetamin çıktı. Öte yandan bez bebeğin üzerinden “Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar” yazılı bir not çıktı.
Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar yürüten polis ekipleri, tespiti yapılan 8 kişiye baskın düzenledi.
Operasyonda, şahısların ilçeye sokmaya çalıştığı ve üzerinde, “Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar” yazılı notun bulunduğu bez bebeğin içinden 14 metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA