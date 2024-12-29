Bez Bebeğin İçinden Çıktı! Yanındaki Notta Yazan Şifre Çözülemedi

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar yürüten polis ekipleri, tespiti yapılan 8 kişiye baskın düzenledi.

Operasyonda, şahısların ilçeye sokmaya çalıştığı ve üzerinde, “Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar” yazılı notun bulunduğu bez bebeğin içinden 14 metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA