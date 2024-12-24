Yaşlı Çiftin Çaresizliği Kalpleri Acıttı... Günlerdir Evlerine Pencereden Girip Çıkıyorlar

Zonguldak'ta heyelan sonucu toprakla kapanan giriş kapısı, Bostancı çiftini çaresiz bıraktı. 65 yaşındaki Fadime ve 68 yaşındaki Mehmet Bostancı, mutfak penceresine dayadıkları odun kesme aletiyle evlerine girip çıkıyor. Sağlık sorunları yaşayan çift, tehlikeli bu duruma çözüm için yetkililerden acil yardım bekliyor.

Yaşlı Çiftin Çaresizliği Kalpleri Acıttı... Günlerdir Evlerine Pencereden Girip Çıkıyorlar

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Güney Sokak’ta 13 Aralık’ta heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 katlı bir evin girişi toprakla kapandı. Ev sahibi Mehmet ve Fadime Bostancı çifti heyelanın olduğu gece AFAD ve belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yaşlı Çiftin Çaresizliği Kalpleri Acıttı... Günlerdir Evlerine Pencereden Girip Çıkıyorlar - Resim : 1

Ev için ‘Geçici boşaltma’ kararı verildi. Bir süre yakınlarında kalan çift, rahat edemeyince evlerine döndü, evin girişi kapalı olduğu için çareyi mutfak penceresinde buldu. Odun kesmede, odunların üstüne koyulması için kullanılan tahta aleti, mutfak penceresine dayayan çift, bu basamağı kullanarak evlerine girip çıkmaya başladı.

Yaşlı Çiftin Çaresizliği Kalpleri Acıttı... Günlerdir Evlerine Pencereden Girip Çıkıyorlar - Resim : 2

‘DÜŞME TEHLİKEM VAR’

Şeker hastası olduğunu belirterek acil bir durumda yardıma erişemeyeceğini ifade eden Fadime Bostancı, yaşadıkları zor durumu anlattı:

“Kapının önü göçmüştü. Biraz tamir ettik, düzeltmek için akşama kadar çalıştık. Eve girdikten sonra hemen arkamızdan yıkıldı. O akşam evde durmadık. Sonra daha da göçmüş. Tam 10 gün oldu, camdan girip çıkıyoruz. Ben 65 yaşındayım, şeker, tansiyon, kalp hastasıyım. Eşim de şeker hastası. Benim normalde her gün 15 dakika yürümem lazım, dışarı çıkıp onu da yapamıyorum. Buradan inip çıkmak çok zor. Yağmur yağınca kötü oluyor, düşme tehlikem var."

Yaşlı Çiftin Çaresizliği Kalpleri Acıttı... Günlerdir Evlerine Pencereden Girip Çıkıyorlar - Resim : 3

‘YARDIM BEKLİYORUZ’

Madencilik yaptığı yıllarda göçükte kalıp 2 bacağı kırıldığını ve bu nedenle mutfak penceresinden girerken zorlandığını söyleyen Mehmet Bostancı ise, “İnip çıkarken çok zorlanıyorum. Merdivenle inip çıkıyoruz, devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Yaşlı Çiftin Çaresizliği Kalpleri Acıttı... Günlerdir Evlerine Pencereden Girip Çıkıyorlar - Resim : 4

Kaynak: DHA

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