Herkesin Alay Ettiği Mahallenin İsmi 110 Yıl Sonra Değişti, Artık Hepsi Mutlu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ismi dalga konusu olan mahalle için muhtar harekete geçti. Belediyeye verilen dilekçe sonrasında 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin ismi Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirildi.

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Ördek isimli mahalle, çevre sakinleri ve sosyal medyada dalga konusu olması nedeniyle ismini değiştirdi.

110 yıldır Ördek ismiyle bilinen mahallenin isminin değiştirilmesi için muhtar Medet Karakaş, Afşin Belediyesi’ne dilekçe verdi.

Herkesin Alay Ettiği Mahallenin İsmi 110 Yıl Sonra Değişti, Artık Hepsi Mutlu - Resim : 1

110 YIL SONRA YENİ İSİM

Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

Muhtar Karakaş, söz konusu olayı “Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık” diyerek açıkladı.

Herkesin Alay Ettiği Mahallenin İsmi 110 Yıl Sonra Değişti, Artık Hepsi Mutlu - Resim : 2

'İSMİ ÖRDEK AMA BİR TANE ÖRDEK YOK'

Mahallelinin isminden rahatsız olduğunu belirten muhtar Karakaş, şunları söyledi: Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim’ diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim’ dedik.

Herkesin Alay Ettiği Mahallenin İsmi 110 Yıl Sonra Değişti, Artık Hepsi Mutlu - Resim : 3

'TABELASINI KALDIRACAĞIZ'

Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyeye müracaat ettiklerini belirten Karakaş “Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” dedi.

Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri
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