HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular

Üniversiteye adım atma hayali kuran milyonlarca genç, YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de ter döktü. Çoğu aday aileleriyle birlikte sınav merkezlerine erken saatlerde geldi. Sınav içindeki stres kadar, dışarıdaki endişeli bekleyiş de değişmedi; her yıl olduğu gibi benzer manzaralar bu yıl da yaşandı.

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HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular
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Türkiye, bu hafta sonu yine milyonlarca gencin kaderini belirleyecek dev sınav maratonuna tanıklık ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sadece salonlarda değil, okul önlerinde, sokaklarda, motosiklet arkasında ve hatta dualarda bir koşu vardı. Her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi. Ter döken öğrenciler, dua eden veliler, ve elbette sınava geç kalan adayların verdiği mücadele…

HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular - Resim : 1

FARKLI İLLER, AYNI SONUÇLAR…

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünü dolduran öğrenciler, kapılar kapanmadan içeri girebilmek için zamanla yarıştı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı öğrenciler geç kalma korkusuyla sınava değil, zamana karşı yarıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan olaylarda polis, jandarma ve belediye ekipleri sınava geç kalmak üzere olan adaylar için adeta seferber oldu.

HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular - Resim : 2

Yalova’da sınava geç kalan bir öğrenci, sınav binasına jandarma montu ve başında kaskla koşarak girdi. Motosikletle son anda okula yetiştirilen öğrenci, kapı kapanmadan saniyeler önce içeri alındı. O anları gören veliler alkışlarla jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ’da ise belediye ulaşım ekipleri, sınav saatine yetişemeyecek durumda olan öğrencileri sınav merkezlerine taşıdı. Öğrenciler, son anda salona girerek TYT’ye katılabildi.

KİMLİK UNUTAN DA OLDU, YANLIŞ OKULA GİDEN DE...

Samandağ’da sınav giriş belgesi ya da kimliğini unutan adaylara ise polis ekipleri yardım etti. Belgelerini tamamlamaları için öğrencileri nüfus müdürlüklerine götüren ekipler, ardından sınav merkezlerine zamanında ulaştırdı. Böylece bazı adaylar tam zamanında, büyük bir paniği atlatmış şekilde sınavlarına girebildi.

HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular - Resim : 3

Bursa’da ise sınav yerini karıştıran bir aday, yanlış okulun önünde beklerken gerçek sınav binasının farklı bir adreste olduğunu öğrendi. Panik içinde koşan öğrenci, çevredekilerin yardımıyla doğru okula yönlendirildi ve son anda sınav salonuna ulaşmayı başardı.

HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular - Resim : 4

İÇERİDE TER, DIŞARIDA DUA

Sınav süresince içeride öğrenciler bilgiyle, dışarıda ise aileler sabırla sınandı. Anne babalar okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise çocukları kadar heyecan yaşadı. Gölgede oturanlar da vardı, ayakta dua edenler de... Herkesin tek temennisi aynıydı: “Emeği boşa gitmesin.”

HER YIL AYNI MANZARA! YKS'nin Geç Kalanları... Sınav Maratonu İçin Değil, Gerçekten Koştular - Resim : 5

BAZI ADAYLAR SINAVA ALINMADI

YKS’ye geç kalan bazı adaylar ise maalesef sınav salonuna alınamadı. Kapılar kapandıktan sonra gelen öğrenciler, çaresizlik içinde gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak: DHA-İHA

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