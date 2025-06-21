Genç Kadının Boğazına Bıçak Dayayıp Gasp Etti, Altınlarını Sahte Sanıp Almadı

Bursa'da takip edilerek otluk bir alana itilip bıçakla 310 TL'si gasp edilen kadın konuştu. Kadının kolundaki 2 altın bileziği sahte sanıp almayan saldırgan Onur Ö. yakalanırken, kadın "Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi" dedi.

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Bursa'da 18 Haziran sabahı saat 08.30 sıralarında bir kadına şiddet ve gasp olayı yaşandı. Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde işe gitmek üzere yola çıkan D.K. (25), otobüsten inip yürürken, kendisini takip eden Onur Ö. (28) tarafından itilip, yol kenarındaki otluk alana düşürüldü. D.K.'yi takip ettiği anlar otobüsün araç kamerası tarafından kaydedilen saldırgan, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.

Genç Kadının Boğazına Bıçak Dayayıp Gasp Etti, Altınlarını Sahte Sanıp Almadı - Resim : 1

SALDIRGAN YAKALANDI

Boynunda ve kollarında bıçak izleri olan kadın, darp raporu alıp polise şikayette bulundu. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, Onur Ö. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan sağlık kontrolüne götürülürken kendisine "Kızdan aldığın parayı ne yaptın?" diye soran basın mensubuna "Para almadım" diye yanıt verdi.

Genç Kadının Boğazına Bıçak Dayayıp Gasp Etti, Altınlarını Sahte Sanıp Almadı - Resim : 2

'BAĞIRIRSAM BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., yaşadığı saldırıyla ilgili "Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi" ifadelerini kullandı.

Genç Kadının Boğazına Bıçak Dayayıp Gasp Etti, Altınlarını Sahte Sanıp Almadı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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