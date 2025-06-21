Eşine Az Rastlanır İnanılmaz Olay! Koyundan Oscarlık Ölüm Oyunu! Kurdun Elinden Böyle Kurtuldu

Diyarbakır’da ağıldaki sürüye saldıran kurdun saldırısından kurtulmak için ölü taklidi yapan koyun, görenleri hayrete düşürdü. Eşi benzeri az rastlanır o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Özyar Mahallesi’nde bir kurt, ağıldaki sürünün içine daldı. Gözüne kestirdiği koyunlara tek tek saldıran kurt, aldıklarını duvarın üstünden dışarı çıkarmaya çalıştı.

Eşine Az Rastlanır İnanılmaz Olay! Koyundan Oscarlık Ölüm Oyunu! Kurdun Elinden Böyle Kurtuldu - Resim : 1

Bir koyuna saldıran kurt, duvarın üstünden çıkaramayınca koyun, ölü taklidi yaparak kurdun elinden kurtuldu. Ölü taklidi yapan koyundan vazgeçen kurt dışarı çıktı.

Eşine Az Rastlanır İnanılmaz Olay! Koyundan Oscarlık Ölüm Oyunu! Kurdun Elinden Böyle Kurtuldu - Resim : 2

Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına gelirken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Diyarbakır koyun
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