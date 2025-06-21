Türkiye'den Gönderilen Bir Ürün Daha Avrupa'dan Geri Çevrildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletme ve markaları liste liste açıklamasının ardından Avrupa'nın açıkladığı veriler de vatandaşları endişelendirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yayınlanan listelerde de, Türkiye'den Avrupa ülkelerine satılan gıda ürünlerindeki usulsüzlükler duyuruluyor.

Özellikle sebze, meyve ve baharat gibi pek çok ürün şimdiye dek Avrupa'nın birçok ülkesinin sınır kontrolünden reddedilirken, RASFF'ın son listesi de paylaşıldı. 19 Haziran 2025 tarihli son bildirimde Türkiye'den Norveç'e ihraç edilen ve ülke piyasasında satışa sunulması planlanan bir gıda ürünü daha yer aldı.

Bildirime göre; ihraç edilen kuru kekik, sınır kontrolü sırasında reddedildi. Söz konusu üründe pirolizidin alkaloidleri tespit edildiği belirtildi. Bu sebeple ürünün yüksek risk barındırdığı belirtilerek vatandaşlara tüketilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

PİROLİZİDİN ALKALOİTLERİ NEDİR?

Pirolizidin alkaloitleri (PA) çoğunlukla Papatyagiller (asteraceae), Hodangiller (boraginaceae) ve Baklagiller (fabaceae) familyalarında bulunan, geniş çeşitlilikteki bitki türlerinde meydana gelen doğal toksinlerdir. Tüm dünyada 6 binden fazla bitki türünün PA içerdiği düşünülürken, bu toksinler insan tüketimi için uygun değildir. Ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiği bilinmektedir.