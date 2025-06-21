Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen Toplatılıyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan yeni duyuruda Carrefour ultra çamaşır suyunda kimyasal tespit edildiği açıklandı. Ölümcül tehlike saçan ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen Toplatılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı skandallar listesi sonrasında bir skandalı da Avrupa Birliği Komisyonu duyurdu.

Yeni açıklanan duyuruda Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye ait çamaşır suyunda kimyasal tespit edildiği açıklandı.

Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen Toplatılıyor - Resim : 1

YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR

Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle belirtildi: Dokunsal uyarı ve emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması yönüyle yaralanma/cilt yanması-göz hasarı tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle uygunsuzluk tespit edilmiştir.

TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatmasına karar verdi.

Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen Toplatılıyor - Resim : 2

ÇAMAŞIR SUYUNDAKİ RİSKLER

Çamaşır suyunun güvenliği, mevcut bileşiklerine ve konsantrasyonlarına bağlıdır. Genel olarak, çamaşır suyunun yutulması yemek borusu ve mideye zarar vererek ölüme yol açabilir. Cilt veya gözlerle temas ettiğinde tahrişe, kurumaya ve potansiyel olarak yanıklara neden olur. Çamaşır suyu buharının solunması akciğerlere zarar verebilir. Çamaşır suyu kullanırken kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen Toplatılıyor - Resim : 3

PATLAYABİLİR

Çamaşır suyu asla sirke veya diğer asitlerle karıştırılmamalıdır, çünkü bu içte ve dışta ciddi yanıklara neden olabilecek yüksek derecede zehirli klor gazı oluşturacaktır.[3] Çamaşır suyunun amonyakla karıştırılması benzer şekilde akciğerleri yakabilen zehirli kloramin gazı üretir. Çamaşır suyunun ispirto veya aseton ile karıştırılması kloroform oluştururken, hidrojen peroksit ile karıştırılması oksijen açığa çıkaran ekzotermik ve potansiyel olarak patlayıcı bir kimyasal reaksiyonla sonuçlanır

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