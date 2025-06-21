AFAD ve Kandilli Duyurdu! Malatya'da Deprem

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Türkiye, bugün sabah saatlerinde Malatya’da yaşanan bir depremle sarsıldı. AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.48'de yaşandı. AFAD depremin derinliğini 12.5 kilometre olarak ölçtü.

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Kandilli Rasathanesi de merkez üssünü Küçüklü-Doğanşehir; depremin büyüklüğünü ise 3.5 olarak açıkladı. Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü. Her iki kurumdan gelen veriler, depremin hissedildiği bölgede henüz ciddi bir hasar ya da can kaybına dair ihbar alınmadığını gösteriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi