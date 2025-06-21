AFAD ve Kandilli Duyurdu! Malatya'da Deprem

Türkiye, sabah saatlerinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 (AFAD) ve 3.5 (Kandilli) büyüklüğünde depremle sarsıldı. Derinliği 12.5 km (AFAD) ve 6.5 km (Kandilli) olarak ölçülen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

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AFAD ve Kandilli Duyurdu! Malatya'da Deprem
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Türkiye, bugün sabah saatlerinde Malatya’da yaşanan bir depremle sarsıldı. AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.48'de yaşandı. AFAD depremin derinliğini 12.5 kilometre olarak ölçtü.

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Kandilli Rasathanesi de merkez üssünü Küçüklü-Doğanşehir; depremin büyüklüğünü ise 3.5 olarak açıkladı. Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü. Her iki kurumdan gelen veriler, depremin hissedildiği bölgede henüz ciddi bir hasar ya da can kaybına dair ihbar alınmadığını gösteriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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