Her Yerde Aranıyor: Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Kadın 2 Gündür Kayıp

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Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Latife Oğuz, 2 gün önce akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Oğuz'un son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi, Latife Oğuz'un kaybolduğu sırada hardal renginde elbise giydiğini, siyah başörtüsü taktığını ve elinde bez çanta bulunduğunu belirterek, görenlerin en yakın güvenlik birimine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: DHA