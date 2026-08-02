TİP Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Tehdit' Soruşturması

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, TİP'in 31 Temmuz'da İzmir'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşma nedeniyle açıldı.

Açıklamada, Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi