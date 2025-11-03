Kimsesizlerin Mirasına Çöküyorlardı! Sahte Tapu Çetesinden 100 Milyon Liralık Vurgun

Ankara'da, hayatını kaybeden ve geride mirasçısı bulunmayan kişilere ait gayrimenkulleri sahte evrak ve imzalarla kendi üzerlerine geçirip satan suç örgütü üyeleri, bir tapu memurunun dikkati sayesinde yakayı ele verdi. 100 milyon liralık vurgunda 8 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Çubuk Tapu Müdürlüğünde görevli Ş.B., e-Devlet üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde tutarsızlık fark etti. Evrakları inceleyen Ş.B., belgelerin sahte olduğunu tespit ederek, durumu amirlerine bildirdi.

Bunun üzerine Çubuk Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, mirasçısı olmayan kimsesiz kişileri ve yurt dışında yaşayan vatandaşları hedef alan örgüt üyelerinin, sahte mühür, imza ve belgelerle bu kişilere ait taşınmazları kendi üzerlerine geçirip, başkalarına satarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

MÜTEAHHİT, TAPU MEMURU, ESNAF, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ...

Soruşturma kapsamında müteahhit Y.O., tapu memuru H.N.S., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçılar M.B., H.Y. ve T.T. ile üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı.

Çubuk Tapu Müdürlüğünde memur olarak çalışan H.N.S'nin örgüt adına, Osmanlı döneminden kalan, mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler ile yurt dışında yaşayan kişilere ait taşınmazları tespit edip, bu bilgileri müteahhit Y.O'ya ilettiği, Y.O'nun da bu bilgileri emlakçı T.T'ye aktardığı, sahte mühür ve imzalarla düzenlenen belgelerle taşınmazların, örgüt üyelerinin yakınları adına devredildiği belirlendi.

100 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Suç örgütünün bu yöntemle 100 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği, para trafiğinin MASAK raporlarına da yansıdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, Çubuk Sulh Ceza Hakimliğince "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Tapu Ankara Operasyon
