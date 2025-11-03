Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler

DEM Partili eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’den övgüyle bahsetti.

DEM Partili eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türk, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararının ardından TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçmiş dönem girişimlerinden farklı ve daha kararlı bir çizgide ilerlediğini söyledi.

‘DEVLET BEY DİMDİK DURAN BİR İNSAN’

Sabah'a açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, liderlerin sürece yaklaşımını da şu sözlerle yorumladı: “Özgür Özel tabanına göre daha iyi bir yerde duruyor. Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri, tutumunu yapıcı buluyorum. Babacan bu konuda demokrat bir tavır sergiliyor, Davutoğlu çözüm yönünde ön açıcı bir irade sergiliyor. Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş.”

Sürecin yalnızca bir silahsızlanma adımı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Türk, “Bu projeyi sadece PKK'nın silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Ortadoğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece desteğinin belirleyici olduğunu belirten Türk, “Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti. Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu” ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, Türkiye’nin yeni dönemde siyaset üstü bir birliktelik yakaladığını belirterek, “Güçlü bir siyasi konsensüs var” dedi. Türk, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sürecin başarıya ulaşmasında önemli bir sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Türk
