Her An 7.2 Büyüklüğünde Deprem Olabilir: Ahmet Ercan O Bölgeyi İşareti Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6.45 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nı işaret etti. Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne varan deprem beklendiği uyarısında bulundu.

Ahmet Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz."

Kaynak: İHA